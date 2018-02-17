وجه أمير منطقة عسير فيصل بن خالد اليوم (السبت) بالتحقيق في مقطع فيديو تدوول على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر حوارا بين مسن ومسؤول في إدارة تعليم محافظة سراة عبيدة.
وأوضحت الإمارة أن الأمير فيصل بن خالد وجه الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة والجهات المختصة بالتحقيق في مقطع تعليم سراة عبيدة وماتضمنه من تجاوزات تجاه كبير السن.
وكان المقطع المشار إليه قد انتشر على وسائل التواصل، يظهر مسنا يجلس في مكتب مسؤول بإدارة التعليم، ويتحدث طالبا وظيفة، ليجيبه المسؤول مازحا: “أنت عالة على المجتمع”، ليرد المسن برد غير لائق قابله المسؤول بالضحك.وفق “أخبار 24”.