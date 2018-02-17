أعلنت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الحدود الشمالية، اليوم (السبت)، عن تعليق الدراسة ليوم غدٍ (الأحد) الموافق 2 جمادى الثاني 1439هـ في جميع مدارس المنطقة والقرى التابعة لها ومراكز تعليم الكبار.
وقال مدير عام التعليم بالمنطقة عبدالرحمن القريشي إن هذا القرار يأتي بناء على تقارير الهيئة العامة للأرصاد وقرار لجنة الطوارئ؛ حرصا على سلامة الطلبة.
وكان النظام الآلي للإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للإرصاد، قد حذر من تعرض عدد من مدن شمال المملكة لنشاط في الرياح السطحية تتسبب في شبه انعدام الرؤية الأفقية.وفق “أخبار 24”.