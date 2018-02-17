“البنتاغون”: إرجاء محاكمة السعودي المتهم بالاعتداء على المدمرة “كول” إلى أجل غير مسمى

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون”، إرجاء الجلسات التمهيدية لمحاكمة السعودي عبد الرحيم الناشري؛ المتهم بالهجوم على المدمرة الأميركية “كول” قبالة سواحل اليمن في عام 2000 إلى أجل غير مسمى.
وأوضحت الناطقة باسم البنتاغون سارة هيغينز، أن السبب في ذلك يعود إلى رفض محامي الدفاع العودة إلى المحكمة مع استئناف جلسات الاستماع، مشيرة إلى أنه من غير المعروف متى يمكن أن تستأنف الجلسات.
ووفقا لمحضر الجلسة، فإن القاضي العسكري فانس سباث، اشتكى من عدم قدرته على إجبار محامي الناشري من متابعة الجلسة، لافتا إلى أن ذلك يدل على عدم احترامهم القوانين.
وأعرب القاضي سباث عن غضبه من عمل اللجان العسكرية الذي وصفه بـ”غير الفعال”، لافتا إلى أن المشاكل في محاكمة الناشري “تكشف إلى أي حد وصل فساد الإجراءات داخل وزارة الدفاع”.
وكانت محاكمة الناشري قد شهدت إجراءات فوضوية دفعت ثلاثة من محاميه إلى الانسحاب، خاصة أن اتصالاتهم مع موكلهم خضعت للمراقبة والتي من المفترض أن تكون خاصة.وفق “أخبار 24”.
يذكر أن الناشري المعتقل في غوانتنامو سعودي من أصول يمنية، متهم بأنه العقل المدبر للهجوم على المدمرة الأمريكية “يواس إس كول” بميناء عدن في 12 أكتوبر عام 2000، والذي قُتل فيه 17 بحاراً وأصيب 47 آخرون.
وأصدر القضاء اليمني حكماً غيابياً بالإعدام على الناشري في عام 2004.
وكان الناشري يعمل تحت عدة أسماء حركية، مثل الملا بلال، ومحمد عمر الحرازي، وعبدالرحمن حسين الناشري، وأبو عاصم المكي.