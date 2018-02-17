شهدت المدينة المنورة هطول أمطار خفيفة، فجر اليوم (السبت)، مع توقعات بأن تعاود الأمطار الهطول خلال الساعات القادمة.
وتداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور هطول الأمطار بساحات المسجد النبوي الشريف، مرفقين معها تغريدات مستبشرة بالغيث.
وقال فريق طقس المدينة في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “بمشيئة الله تعالى عودة فرصة هطول الأمطار على المدينة المنورة خلال الساعات القليلة القادمة”.وفق “أخبار 24”.
﴿ وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما (قنطوا)﴾
رغمًا عن يأسنا سيأتي الفرج،
كيف لو أحسنا بربنا الظن.🌿❤️
#امطار_المدينه pic.twitter.com/Be6IE3oxxe
— سلطانه محمد الشهري (@Sultanah20166) ١٧ فبراير، ٢٠١٨
من المسجد النبوي pic.twitter.com/5ZbwP4JT5Y
— ابو جياد (@Abo_Geyad2222) ١٧ فبراير، ٢٠١٨
#امطار_المدينه pic.twitter.com/zztBxBMTT2
— – (@rag_i42) ١٧ فبراير، ٢٠١٨
#امطار_المدينه الله يالمدينه وحشتني ان شاء الله بالاجازه الكبيره نروح لها ، صباحات المدينه تفوز❤❤. pic.twitter.com/uKECvjvM0k
— خُلود. (@l0_d1) ١٧ فبراير، ٢٠١٨