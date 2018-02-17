أعلنت الشرطة المصرية عن ضبط متهم سعودي وآخر مصري وبحوزتهما كمية من الهيروين، والحشيش، وطلقات آلية في محافظة الأقصر، فيما قررت النيابة العامة حبسهما على ذمة التحقيقات.
وكان البحث الجنائي التابع للأمن المصري في محافظة الأقصر، قد ضبط كل من “محمود” مواطن مصري، و”محمد” سعودي الجنسية، وبحوزتهما 5 كيلو من جوهر الهيروين، و24 طربة حشيش، و30 طلقة آلية، ليتم عرضهما على النيابة العامة.
من جهته، قرر وكيل النائب العام المصري المستشار زياد محمود البريري، بنيابة إسنا فى محافظة الأقصر، بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة.وفق “أخبار 24”.