أحبطت سلطات الجمارك بالكويت محاولة مواطن سعودي تهريب كمية كبيرة من السجائر إلى داخل المملكة، بعد إخفائها في أماكن مختلفة بمركبته.
وخلال تنفيذ رجال الجمارك بمنفذ النويصيب مهامهم في تفتيش أمتعة المغادرين، اشتبهوا في قائد مركبة كان على وشك العبور من بوابة الخروج، فتم استيقافه.
وبتفتيش مركبته تم العثور على عدد 150 كروزاً (1500 علبة) من السجائر مخفية في أماكن سرية، ووفقاً لصحيفة “الرأي” الكويتية فإن المتهم ذكر خلال التحقيق معه أنه كان ينوي بيعها في المملكة للاستفادة من فارق السعر، وعليه تمت مصادرة المضبوطات وإحالة المتهم للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.