بدأت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وخدمات المياه بالمنطقة الشرقية، مساء أمس الجمعة ضخ كميات من المياه المحلاة لتغذية مدن ومحافظات المنطقة الشرقية تدريجياً، بعد صيانة الانكسار الذي حدث في الخط الناقل للمياه المنتجة بالجبيل.
وأكدت “التحلية” و”المياه ” في بيان مشترك تصاعد ضخ الكميات المنتجة من المياه المحلاة وصولاً لمعدلاتها الطبيعية خلال وقت قياسي، وذلك بعد أن تم تخفيض الحصص المقررة لمدن المنطقة بنسبة لا تقل عن 40 % ولمدة أربعة أيام.
وأوضحتا أنه بعد صيانة الانكسار الذي حدث يوم 16/5 في خط المياه المنتجة بمحطة مرافق بالجبيل، حدث انكسار آخر يوم 24/5 في الخط، واستمرت أعمال إصلاحه نحو أربعة أيام، كما حدث تسرب في الخط يوم 28/5 استغرق إصلاحه نحو 48 ساعة .
وأضاف البيان أن مؤسسة التحلية قامت بتعويض جزء من الحصص المقررة من المياه المحلاة عن طريق الخزانات التابعة لها، كإجراء إسعافي لتقليل أثر أعمال الصيانة على احتياجات السكان من المياه.
وأبان أنه تم تشكيل فريق عمل لدراسة أسباب ما حدث والرفع بالتوصيات لاتخاذ الإجراءات التي تضمن عدم تكرار ذلك في المستقبل.