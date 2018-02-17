تمكنت القوات المسلحة السعودية، من تنفيذ عملية نوعية قبالة جازان نجحت خلالها في إحباط محاولة تسلل لعناصر ميليشيات الحوثي إلى حدود المملكة مع اليمن.
وأوضحت مصادر عسكرية، أنه بعد رصد غرفة العمليات المشتركة للعناصر الحوثية تم تنفيذ كمين محكم من أفراد راجلة من القوات السعودية تحمل أسلحة متطورة ومناظير ليلية ذات قدرات عالية.
وأشارت المصادر وفقا لـ”العربية، أن ساعة الصفر كانت في ساعات المساء حيث تجهزت القوات في انتظار تقدم عناصر الميلشيا.
وأوضحت أن العناصر الحوثية دفعت في بداية الأمر بنحو ثلاثة عناصر لاستكشاف الطريق، وعاد أحدهم لإبلاغهم بأمان الطريق، فتقدمت المجموعة كلها، وتمكنت القوات السعودية من استهدافهم وقتل أكثر من 13 حوثياً.
وبينت المصادر أن ميلشيات الحوثي حاولت دعم مجموعة التسلل بإطلاق قاذئف هاون وكاتيوشا، لكن مساندة المدفعية السعودية وطيران التحالف استهدف تلك العناصر، وارتفعت حصيلة قتلى الحوثيين إلى أكثر من 30 عنصراً، مع تدمير مواقعهم ومنصات القذائف.