شاهد .. “الأحوال المدنية” تطلق قريباً خدمة تجديد الهوية الوطنية ذاتياً

استعرض جناح وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية في مهرجان “الجنادرية 32” الخدمة الجديدة التي ستطلقها الوكالة قريباً، والتي تتيح للمواطن تجديد بطاقة الهوية الوطنية ذاتياً، دون الحاجة للموظف.
وعرض الجناح جهازاً شبيهاً بجهاز الصرف الآلي، ويوجد به منفذ تدخل به البطاقة القديمة، ثم يقف المواطن أمام كاميرا تلتقط له صورة شخصية، على أن يتم التحقق من هويته من خلال منفذ البصمة بذات الجهاز، قبل أن يتم إصدار بطاقة الهوية الوطنية المجددة خلال دقائق معدودة.
كما عرض الجناح جهازاً جديداً لالتقاط بصمة العين أثناء تجديد أو إصدار الهوية، وذلك في حالات لا يمكن فيها التقاط بصمة اليد أو التعرف على ملامح الوجه.
وصرح المتحدث الرسمي لوكالة الأحوال المدنية محمد الجاسر أن هذا الجهاز يأتي ضمن حزمة من الخدمات والتقنيات الجديدة التي ستُتاح لجميع المستفيدين من خدمات الأحوال المدنية قريباً في الأماكن العامة.
وفق”اخبار24″.