كشفت مصادر مطلعة، عن توجه وزارة التعليم إلى تفعيل مواد نظام حماية الطفل بخصوص أطفال الابتدائية الذين تبلغ نسبة غيابهم 20% متصلة أو منقطعة دون عذر مقبول، في إجراء غير مسبوق.
وأوضحت المصادر، أن الوزارة سترفع أسماء هؤلاء الطلاب إلى مركز تلقي البلاغات ضد العنف والإيذاء (1919)، وذلك بعد اجتماع لجنة التوجيه والإرشاد في المدرسة لدرس حالة الطالب والوثائق التي تم أخذها عليه هو وولي أمره، واستكمال جميع الإجراءات التي نص عليها دليل قواعد السلوك والمواظبة.
وأشارت المصادر، وفقا لـ”مكة”، أن الوزارة ستتيح لولي أمر الطالب أسبوعا واحدا فقط للرد على خطاب المدرسة بأسباب غياب أو تأخر ابنه، فإن لم يرد، يتم اعتبار غيابه بعذر غير مقبول، وتقوم المدرسة بتقييم حالة الغياب.
يأتي ذلك عملا بما ورد في المادة الثالثة من نظام حماية الطفل التي تعد الإهمال والتسبب في انقطاع الطالب عن التعليم نوعاً من الإيذاء بحقه.