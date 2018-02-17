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شاهد … “التعليم”: لا تغييرات جديدة في نظام التعيين.. ولن يتم التحول لنظام العقود

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الخرج اليوم - سعود الضحوك :

أكّد المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي، أمس  (الجمعة)، أن آلية توظيف المعلمين لم تتغير، وما زالت الوزارة تعمل بالطريقة التقليدية بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية.

ونفى العصيمي التوقعات التي نُشرت مؤخراً حول عزم الوزارة التحول من النظام التقليدي لنظام العقود، واعتماد نظام شبيه بأنظمة التشغيل الذاتي عند تعيين المعلمين الجدد.

كما أفاد بأن لائحة وظائف المعلمين لا تزال هي المعمول بها، مشيراً إلى أنها تخضع للدراسة من قبل لجنة حكومية شُكلت بأمر من المقام السامي، وسيُعلَن عمّا توصلت إليه اللجنة بعد انتهاء أعمالها، لافتاً إلى أن التحول نحو الخصخصة من ضمن أهداف الوزارة ضمن رؤية المملكة 2030، وبدأت في تحقيق ذلك من خلال ما يتصل بالمباني عبر شركة تطوير التابعة للوزارة.

وفق”أخبار24″.

شاهد … “التعليم”: لا تغييرات جديدة في نظام التعيين.. ولن يتم التحول لنظام العقود

17/02/2018
أخبار محلية
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