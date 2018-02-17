توقعت الهيئة العامة للأرصاد في تقريرها عن حالة الطقس اليوم السبت استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في الرؤية الأفقية على مناطق تبوك والمدينة المنورة والجوف، وحائل والحدود الشمالية والقصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.
كما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية منها وتمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض.
في حين تنشط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق نجران، الرياض، والشرقية. وفق”أخبار24″.