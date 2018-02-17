وزير الاتصالات: خصخصة البريد العام الجاري.. وهذه مراحل تنفيذها

كشف وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة عن موعد انطلاق مراحل خصخصة البريد السعودي، مشيراً إلى أنه سيجرى رسمياً بدايةً من العام الجاري.
وأوضح السواحة وفقاً لما أوردت “الاقتصادية”، أن خصخصة البريد ستجرى من خلال لجان مختصة على ثلاث مراحل تشمل التحول من الإعانة إلى العمل المؤسسي، وكذلك التحول إلى البريد الجديد، إلى جانب الانتقال إلى الخدمات اللوجستية والمُكملة.
وبيّن أن جميع قطاعات البريد ستشملها الخصخصة بما فيها المعلومات والاتصالات وتقنية المعلومات، لافتاً إلى أن التغيرات العالمية تقتضي اتخاذ تلك الخطوة للتحول إلى البريد الجديد المُنصب على التجارة الإلكترونية.