أحالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية شكوى تقدم بها حراس مدارس مباني أرامكو بخصوص عدم استلام رواتبهم لمدة 3 أشهر إلى الهيئة الابتدائية؛ لتسوية الخلافات العمالية للنظر فيها.
وتقدم حراس المدارس بشكوى إلى إمارة المنطقة الشرقية وإدارة التعليم وفرع وزارة العمل؛ لعدم استلام رواتبهم لمدة 3 أشهر من إحدى الشركات المختصة في المجال الأمني.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل خالد أبا الخيل، وفقاً لـ “سبق”، أن مفتشين من الوزارة زاروا الشركة وضبطوا عدة مخالفات فيها، من بينها وجود عامل يعمل في مهنة مقصورة على السعوديين، وعدم وجود لائحة “تنظيم العمل”.
وأشار أبا الخيل إلى أن الشركة تعهدت بعدم التأخير في دفع الرواتب لحراس المدارس، وبعد انتهاء الموعد المحدد لهم، تمت زيارتها مرة أخرى، لمطالبتها بما يثبت تسليم جميع الرواتب المتأخرة، وتم ضبط مخالفة عدم التعاون في تسهيل مهام مفتشي الوزارة، وإحالة الشكاوى المقدمة إلى الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية.