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أخبار محلية > شاهد.. قوات الأمن الخاصة تستعرض مهارة الكلاب البوليسية في الكشف عن المتفجرات

شاهد.. قوات الأمن الخاصة تستعرض مهارة الكلاب البوليسية في الكشف عن المتفجرات

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الخرج اليوم - عبدالعزيز البياهى :

استعرضت قوات الأمن الخاصة خلال مهرجان الجنادرية، فرضيات حية تحاكي جهودها في “مكافحة الإرهاب”، اشتملت على الاقتحام والمطاردة وتفتيش الحقائب وغيرها من المهمات الصعبة.

ويقدّم المشرف على جناح القوات الخاصة شرحاً عن كيفية تفتيش الحقائب والكشف على المتفجرات الحية والممنوعات بمختلف أنواعها، وطرق استخدام الكلاب البوليسية في اكتشاف المخدرات، وأنواع الدورات التدريبية التي تتلقاها للبحث عن المفقودين في الكوارث الطبيعية.

ويتعرّف الزائر خلال تجوله في المعرض المعدّ لهذه الفرضيات الحية على الصعاب والمخاطر التي يواجهها الجنود وما يقدمونه من تضحيات.

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وفق”أخبار24″.

شاهد.. قوات الأمن الخاصة تستعرض مهارة الكلاب البوليسية في الكشف عن المتفجرات

17/02/2018
أخبار محلية
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