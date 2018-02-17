تفاعل مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي مع تغريدة حزينة نشرتها فتاة توفى خطيبها في حادث مروري قبل أسابيع قليلة من زفافهما.
وعبرت الفتاة في تغريدة نشرتها أمس الأول (الخميس)، عن حزنها الشديد لرحيل خطيبها المفاجئ قبل إتمام زواجهما بشهر وأسبوع، قائلةً: “حبيبي عبدالله..زوجي وعريسي..اختارك ربي تروح في حادث وتخليني وما بقى على زواجنا إلا شهر وأسبوع، إن العين تدمع يا حبيبي.. وإن القلب ليحزن يا حبيبي”.
ولقيت تغريدة الفتاة تفاعلاً كبيراً من أصدقائها ورواد التواصل الاجتماعي الذين شاطروها الأحزان بعبارات المواساة والدعاء للمتوفى بالرحمة؛ حيث حرص بعضهم على دعوتها للصبر، فيما أبدى آخرون صدمتهم من الواقعة. وفق”أخبار24″.