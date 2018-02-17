وثق مواطن في مدينة الدمام عدم إنجاز مشروع منتزه الملك فهد، ونشر مقطع فيديو يوضح خراب المنتزه وعدم الاهتمام به.
وكتب المواطن ماهر البواردي على حسابه في “تويتر”: “قمت هذا اليوم وفي وضح النهار بزيارة تفقدية لمتنزه الملك فهد بالدمام وسجلت لكم أهم ما تم إنجازه في 9 سنوات، وسوف أتفقده بعد شهرين”.
وأشار المواطن في تغريدته لحساب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي تفاعلت وكتبت: “أهلا بك، وشكرا لاهتمامك وتواصلك، ونرجو التواصل معنا عبر الخاص”.
قمت هذا اليوم وفِي وضح النهار بزيارة تفقدية لـ #متنزه_الملك_فهد بالدمام وسجلت لكم أهم ما تم إنجازه في ٩ سنوات وسوف اتفقده بعد شهرين🤓 @nazaha_gov_sapic.twitter.com/421MyEsDMR
— ماهر محمد البواردي (@MaherAlbawardi) ١٦ فبراير، ٢٠١٨ وفق”أخبار24″.