كشف الرائد محمد العمري، المتحدث الرسمي لوزارة الحرس الوطني حقيقة ما تم تداوله عن تخصيص مكان خارجي للمواطنة “أم مهنا” لعرض طريقة عمل الخبز، في مهرجان الجنادرية.
وأوضح العمري أن ما تدوول عن مشاركة أم مهنا، والقادمة من الحدود الشمالية، يفتقد للدقة، وأنها هي من طلبت موقعا خارجيا رغم تخصيص موقع داخلي لها، وتمت الاستجابة لطلبها وعمل سياج بصفة أمنية ووقائية، حرصا منها على سلامة الزوار، مضيفًا أن إدارة المهرجان تود من الجميع تحري الدقة، مؤكدة حرصها الكبير على توفير كل التسهيلات لكل المشاركين.
يُذكر أن صورة لأم مهنا تم تداولها وهي تجلس خارج المنطقة المخصصة للسوق الشمالي، وحولها سياج حديدي، أثارت جدلا لعدم تخصيص مكان داخلي لها.