وسّع فريق الهلال فارق الصدارة بتغلبه على نظيره الشباب، بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الـ 22 من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض .
وسجّل هدفي الهلال لاعبه أشرف بن شرقي في الدقيقة الخامسة والهدف الثاني لاعبه ميليسي في الدقيقة 85 من عمر المباراة، فيما سجّل هدف الشباب لاعبه سعد الأمير في الدقيقة ” 7″ .
وبهذه النتيجة رفع الهلال رصيده إلى 46 نقطة في المركز الأول، وابتعد بفارق أربع نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني , فيما بقي الشباب على رصيده بـ 27 نقطة في المركز السابع.