روى الطفل معاذ، الذي أنقذ طفلة من حريق نشب بالسيارة التي كانت تستقلها أثناء تواجدها بها وحدها، تفاصيل الحادث وكيف تمكن من إخماد الحريق هو وزملاؤه.
وأوضح معاذ، الذي ظهر وعلى يده ضمادة طبية إثر إصابة يده بحروق بسبب الحريق، أنه كان يلعب مع أقرانه وشاهد ألسنة اللهب تخرج من السيارة، فتوجّه مسرعا نحوها، وفتح الباب الخلفي فوجد نيرانا وطفلة صغيرة وحدها داخل السيارة، فقام بسحبها على الفور وأنقذها من الحريق.
وأضاف، لفقرة “تفاعلكم” على “العربية”، أنه استخدم وزملاؤه ماء وطينًا لإخماد الحريق، بجمع التراب وأخذ الماء من برادة قريبة، وأن الحريق اقتصر على المقعد الخلفي للسيارة، كما أنه قصّ على زملائه بالمدرسة ما حدث، وتم تكريمه هناك بآيباد وهدايا أخرى.
وفق”أخبار24″.