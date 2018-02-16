علّق رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ على مستوى التحكيم في مباراة الفيحاء والأهلي التي أقيمت اليوم ضمن الأسبوع 22 لدوري المحترفين السعوديين، بتعليق مقتضب وغامض على حسابه في “تويتر”: “التحكيم يحتاج لعلاج حاسم!” .
وشهدت المباراة إشهار الحكم خمس بطاقات صفراء؛ بواقع ثلاث لفريق الفيحاء، واثنتين لفريق الأهلي، ثم بطاقة حمراء للاعب الأهلي البرازيلي كلاوديمير دي سوزا في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع، بعد أن حصل على صفراء قبلها بدقيقة واحدة.
أدار المباراة، التي أقيمت على ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية بالمجمعة، الحكم الروماني الدولي أوفيديو هاتيجان، 38 سنة، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1 / 1، وأحرز للأهلي أولا لاعبه إيوانيس فيتفاتزيديس، في الدقيقة 79، ثم تعادل للفيحاء لاعبه الكولومبي دانيلو اسبريلا في الدقيقة 85.
يُذكر أن آل الشيخ أعلن في شهر أكتوبر الماضي فتح المجال أمام الأندية السعودية للمحترفين للاستعانة بالحكام الأجانب للمباريات دون سقف محدد، على أن تتحمل هيئة الرياضة مصاريف الحكام الإضافية.