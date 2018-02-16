قال المتحدث الرسمي باسم إدارة الشؤون الصحية بالطائف عبدالهادي الربيعي إن لجنة التحقيق المكلفة بالنظر في قضية توقف قلب الطفلة “أطياف” ودخولها في غيبوبة بعد عملية تصحيح شرجي خلصت إلى سلامة الإجراءات الطبية خلال العملية وبعدها؛ لكن أحالت القضية للجنة الشرعية للتدقيق وإعادة التحقيق.
وأفاد بأن تقرير اللجنة أوضح أن العملية أجريت للطفلة في مستشفى الملك عبد العزيز التخصصي بشكل ناجح كما سارت عملية إفاقتها من العملية بطريقة طبيعية؛ إذ كانت علاماتها الحيوية سليمة وتحدثت بصورة طبيعية.
وتابع بأن اللجنة المكونة من طبيبين استشاريين متخصصين في جراحة الأطفال واستشاري تخدير ومفتش علاجي وطبيب فني مختص خلصت إلى أن التدهور المفاجئ في حالة الطفلة “أطياف” ربما يعود لارتجاع معدي بما يشابه الاستفراغ الداخلي سبّب إغلاق مجرى التنفس أو لتناول مشروب أو ما شابه، أو لخروج استفراغ لم يكتمل؛ فأغلق مجرى التنفس.