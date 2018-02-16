كشف صالح السلامة، شقيق المبتعث فارس السلامة الذي توفي قبل ثلاثة أيام بالولايات المتحدة أن شقيقه قضى 11 عاما في الابتعاث وأن وفاته جاءت قبيل الانتهاء من رحلته التعليمية.
وأوضح أن والدة فارس توفيت إلى رحمة الله أثناء وجوده للدراسة في أمريكا، إلا أنه لم يستطِع المجيء إلى المملكة، وقت وفاتها، وأن شقيقه فارس لم يتزوج بعد، وكان يستعد للعودة للسعودية والاستقرار ومن ثم الزواج والبدء بالمرحلة العملية من دراسته مع جامعة المجمعة التي كان مبتعثا لها.
وأضاف بحسب “العربية” أن آخر اتصال مع شقيقه فارس كان قبل نحو 10 أيام، وكان اتصال اطمئنان كالمعتاد، وتطرق الشقيقان خلاله لترتيبات ما بعد التخرج والانتهاء من الابتعاث والعودة للسعودية.
يُذكر أن الملحق الثقافي في الولايات المتحدة، الدكتور محمد العيسى، أوضح أن وفاة فارس طبيعية، وأن السفارة تعمل على عودة الجثمان إلى المملكة اليوم الجمعة، بعد 11 سنة قضاها مبتعثاً من البكالوريوس وحتى الماجستير والدكتوراه.