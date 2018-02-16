كشفت مصادر أن المحكمة العليا أقرت مبدأ قضائيا مهما يتمثل في منح الزوجة حق طلب فسخ النكاح من زوجها لكرهها له، بدلا عن التقدم للمحكمة بطلب الخلع منه، والذي يترتب عليه أمور شرعية أخرى.
وأوضحت مصادر، وفقًا لـ”عكاظ”، أن الزوجة لها حق التقدم بدعوى فسخ النكاح من زوجها في حال كرهها له، وعدم إطاقتها العيش معه، على أن يُعد ذلك سببا معتبرا شرعا، حين الخشية من عدم إقامة حدود الله، وأداء الحقوق الزوجية، وللقاضي فسخ العقد للكرْه، بدلا من رفع دعوى خلع ضد الزوج ورد المهر.
يُذكر أن القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات اتخذتها وزارة العدل دعمًا للمرأة، وخاصة الحاضنة، ومنها منحها نسخة من عقد النكاح عند الزواج، بغرض تسهيل توثيق حقها في الحضانة بلا إبطاء أو تأخير.