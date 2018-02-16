شاهد.. إجابات طريفة لمواطنين حول دلالة اللونين الأصفر والأسود على الأرصفة

ضمن حملة التوعية المرورية “الله يعطيك خيرها”، أجرت قناة “الإخبارية” لقاءات مع عدد من المواطنين لاختبار معلوماتهم حول بعض العلامات المرورية.
وسألت القناة المشاركين عن دلالة اللونين الأسود والأصفر على الأرصفة (اللذان يشيران إلى أن الوقوف بجانب الرصيف ممنوع)، لتجيء الإجابات متنوعة، حيث قال بعض المشاركين إنه لا يعرف الإجابة، وبعضهم اعتقد أنهما لتنبيه السائقين.
وقال أحد المشاركين إن اللون الأسود ربما يشير للأسفلت والأصفر يشير لإضاءة الشارع، مضيفاً أنه رأى كذلك رصيفاً ملونا بالأبيض والأزرق، وقال إنه قد يشير للسماء أو لنادي الهلال.
وفق”أخبار24″.