في لقطة طريفة، أظهرتها كاميرا مباراة الرائد والاتفاق التي أقيمت اليوم الجمعة، اقترب لاعب الرائد المصري “شيكابالا” من لاعب الاتفاق فخر الدين يوسف، ومدربه سعد الشهري، منصتًا أثناء توجيه المدرب للاعب خلال المباراة.
وظهر شيكابالا وهو يشرب المياه، خلف المدرب الشهري، لكن وضح إنصاته لتعليمات المدرب، إلى أن انتبه الشهري فجأة لوجود اللاعب، فقام بتحيته بابتسامة وضحكة متبادلة.
يُذكر أن المباراة المقامة اليوم بين الفريقين انتهت بفوز الاتفاق بهدف نظيف سجله اللاعب ليبان عبدي في الدقيقة 77 من المباراة.
وفق”أخبار24″.