عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة أولى جلسات محاكمة متهمين من الجنسية المصرية يعملان في فندق بمكة المكرمة، وجهت لهما النيابة العامة تهم تأييد تنظيم القاعدة وجماعة الإخوان، ومحاولة اغتيال صاحب سمو ملكي وشخصيات سياسية عربية نزلت في الفندق.
ويواجه المتهم الأول (36 عاماً) وهو أعزب ويحمل الشهادة الجامعية، تأييد تنظيم القاعدة وجماعة الإخوان المصنفين إرهابيين، والإساءة لقادة بعض الدول العربية، والتخطيط لاستهداف أمير صاحب سمو ملكي وقادة دول عربية، وقيادات عسكرية لدولة عربية، ومحاولة اغتيال عدد من الأجانب بأحد الفنادق بمحافظة جدة.
كما وجهت له النيابة تهم التخطيط لسرقة الأسلحة العائدة للشخصيات الهامة التي تتردد على الفندق لاستخدامها في عمليات اغتيال شخصيات هامة وأجانب داخل البلاد، والاشتراك في تصنيع المتفجرات والتدرب عليها، وشراء مواد كيميائية بقصد تصنيعها واستخدامها في عمليات إرهابية داخل البلاد، والسفر إلى مصر بقصد التدرب على السلاح وصناعة المتفجرات وتنفيذ عمليات إرهابية داخل المملكة، والتستر على المتهم الثاني وشخص آخر موقوف لدى السلطات المصرية.وفق “أخبار 24”.
أما المتهم الثاني (38 عاماً) فهو متزوج ويحمل الشهادة الجامعية؛ فقد وجهت له النيابة العامة التهم التالية: تأييد تنظيم القاعدة وجماعة الإخوان، ومحاولة استهداف وزير داخلية أحد الدول العربية أثناء وجوده في أحد الفنادق المجاورة للحرم المكي، والتدرب في مصر على صناعة المتفجرات والرماية بالسلاح بقصد تنفيذ عمليات إرهابية داخل البلاد.
وطالب المدعي العام بالحكم بإدانتهما بما أسند إليهما من تهم، وتوقيع الحد الأعلى من العقوبة المنصوص عليها نظاماً بحقهما، ومصادرة المواد المضبوطة بحوزتهما، والحكم عليهما بعقوبة تعزيرية شديدة زاجرة لهما ورادعة لغيرهما، وإبعادهما عن البلاد بعد انتهاء فترة سجنهما ومحكوميتهما.