حذرت منظمة الصحة العالمية من 10 فيروسات تشكل تهديداً عاجلاً للبشرية، لكونها تتسبب في تفشي أمراض قاتلة.
وأكدت المنظمة ضرورة أن يسرع الباحثون في تتبع ودراسة هذه الأمراض، ومن بينها فيروس “كورونا”، وفيروس متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد “سارس”، بالإضافة لفيروسا “إيبولا” و”زيكا” اللذين تسببا بأوبئة فتاكة خلال السنوات الأربع الماضية، ويتوقع تفشيهما مرة أخرى.
وأوضحت المنظمة في قائمتها السنوية لمسببات الأمراض القاتلة، أن قائمة الفيروسات تتضمن فيروس “حمى القرم الكونغو النزفية” الذي تسبب في وفاة 40% من المصابين به، وتم رصده مؤخرًا في أوغندا، بالإضافة لـفيروس “نيباه”، و”حمى لاسا”، و”حمى الوادي المتصدع”.
وذكرت منظمة الصحة العالمية للمرة الأولى المرض “X” الذي يعتبر عاملاً ممرضاً غير معروف للعلماء حالياً، مشيرة إلى أنه قد يسبب وباء دولياً خطيراً، لافتة إلى أن جميع هذه الفيروسات ذات درجة أولوية تستدعي مكافحتها.وفق “أخبار 24”.