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أكدت وزارة التجارة والاستثمار أن المرأة ليست بحاجة إلى إذن ولي أمرها؛ كي تبدأ عملها التجاري.
وأوضحت الوزارة أنه بات بإمكان المرأة البدء بعملها التجاري، والاستفادة من الخدمات الحكومية دون الحاجة لما يثبت موافقة ولي الأمر أو المعرّف.
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