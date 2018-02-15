تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشخص يتطوع لتنظيم السيارات في أحد التقاطعات المزدحمة بمحافظة الدرعية.
وأكد متداولو المقطع أن الشخص الظاهر في الفيديو وينظم مرور السيارات أمام إحدى المدارس أستاذ جامعي في جامعة الملك سعود، ويُدعى الدكتور صالح المفدى.
وظهر الدكتور المفدى في المقطع وهو ينظم حركة المرور التي تشهد كثافة عالية في مثل ذلك الوقت من الصباح، خاصة مع توقف كثير من السيارات والحافلات لإنزال طلاب المدرسة الكبيرة التي ظهرت في خلفية المقطع.
الدكتور صالح المفدى الآستاذ في جامعة الملك سعود ينظم السير في الصباح الباكر في دوار يزدحم بطلبة المدارس كل صباح. وفق “أخبار 24”.
الموقع: الدرعية طريق الإمام سعود. (عبر @abumoath1) pic.twitter.com/mh5Q3L7u4i
— طرق الرياض (@Ruh_Rd) ١٥ فبراير، ٢٠١٨