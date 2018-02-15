قال المتحدث الرسمي باسم شرطة منطقة مكة المكرمة العقيد عاطي القرشي إن الدوريات الأمنية بمحافظة الطائف تلقت بلاغ امرأة قالت إنها تعرضت للتعنيف هي وأطفالها من قبل زوجها.
وأوضح أن المرأة ادّعت أن زوجها يعاملها وأطفالها بعنف ويعتدي عليهم بالضرب، وادّعت كذلك أن زوجة زوجها الأخرى (من جنسية آسيوية) قامت بالتلفظ عليها.
وأكد المتحدث الرسمي أن الشرطة استكملت إجراءات الاستدلال الأولية للقضية، وأحالتها إلى مكتب الحماية الاجتماعية.
يشار إلى أن بيان الشرطة جاء تعليقاً على مقطع صوتي منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي اشتكت فيه امرأة من ظلم زوجها وإيذائه لها واعتدائه عليها بالضرب.وفق “أخبار 24”.