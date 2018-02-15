“الإسكان” تعلن الدفعة الثانية من مستفيدي برنامج “سكني” 2018

أعلنت وزارة الإسكان، اليوم الخميس، تفاصيل المنتجات المقدمة لشهر فبراير ضمن الدفعة الثانية من برنامج “سكني” لعام 2018، شاملة 20.5 ألف منتج سكني وتمويلي.
وتضمنت الدفعة: 7.3 ألف وحدة سكنية جاهزة للتسليم أو تحت الإنشاء، و4.9 ألف أرض سكنية مطورة بدون مقابل مالي، و 8.3 ألف قرض عقاري.
وكانت الوزارة قد أعلنت الشهر الماضي عن الدفعة الأولى من برنامج “سكني” لعام 2018 متضمنة 19.48 ألف منتج سكني وتمويلي موزعة في جميع مناطق المملكة، من أصل 300 ألف منتج مخصصة لهذا العام.وفق “أخبار 24”.
أسماء المستفيدين من الدفعة الثانية لبرنامج “سكني 2018”