أعلنت الهيئة العامة للرياضة عن إطلاق بطولة المملكة للبلوت على كأس الهيئة خلال الفترة من 4 – 8 إبريل 2018م.
وأفادت أن جوائز البطولة ستصل إلى أكثر من مليون ريال، حيث خصص مبلغ نصف مليون ريال للفائز بالمركز الأول، و250 ألف ريال لصاحب المركز الثاني، و150 ألف ريال لصاحب المركز الثالث، و100 ألف ريال لصاحب المركز الرابع.
وأضافت أن اللاعب السابق شويش الثنيان سيتولى إدارة البطولة التي ستقام بمركز “أبسك” للمعارض والمؤتمرات بمدينة الرياض، مشيرة إلى أن الموقع الرسمي للبطولة سيطلق يوم الأحد القادم، وسيستقبل الراغبين في التسجيل.وفق “أخبار 24”.