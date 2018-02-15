ألقت شرطة المدينة المنورة اليوم (الخميس) القبض على الشبان الذين ظهروا في مقطع فيديو، وهم يروّعون المارة في ممشى حي الهجرة.
وقالت الشرطة في بيانٍ لها إنها تمكّنت من تحديد هوية المتورطين في الواقعة والقبض عليهم، وهم 3 مواطنين، مشددةً على أنها ستتصدى لكل ما من شأنه المساس بطمأنينة المجتمع وسلامته.
وأكّدت أنها ستتعامل بحزم مع أي ممارسات تتنافى مع القيم الاجتماعية والآداب العامة، وضبط كل من يخالف ذلك، مهيبةً بالجميع مراعاة الآداب العامة واحترام حقوق الآخرين ومشاعرهم وطمأنينتهم، والاستفادة من المنشآت الترفيهية بما ينسجم مع الأنظمة والتعليمات.وفق “أخبار 24”.