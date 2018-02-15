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أخبار محلية > شاهد.. قائد قوات الأمن الخاصة يشارك منسوبي دورة “الصاعقة” في تسلق قمة “جبل نهاية العالم”

شاهد.. قائد قوات الأمن الخاصة يشارك منسوبي دورة “الصاعقة” في تسلق قمة “جبل نهاية العالم”

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الخرج اليوم - عبدالعزيز البياهى :

شارك قائد قوات الأمن الخاصة الفريق ركن مفلح العتيبي منسوبي إحدى دورات الصاعقة في إحدى الفرضيات التدريبية للدورة والمتضمنة صعود قمة “جبل نهاية العالم” الواقع شمال غرب مدينة الرياض.

وتعد دورة الصاعقة الحالية (الدورة 12) هي أول دورة يتم فيها تسلق قمة نهاية العالم الشهيرة، وتمكن جميع المشاركين في الدورة من اجتيازها بنجاح.

وكان الفريق العتيبي في زيارة تفقدية لمعهد تدريب القوات الخاصة، وألقى كلمة تشجيعية لمنسوبي الدورة من مختلف القطاعات العسكرية.

يشار إلى أن دورات معهد القوات الخاصة حاصلة على عدد من شهادات الجودة العالمية، ويستقبل المعهد عشرات الآلاف من المتدربين من رئاسة أمن الدولة ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية والحرس الملكي والحرس الوطني.وفق “أخبار 24”.

دورة "الصاعقة" تتسلق قمة "جبل نهاية العالم"

شاهد.. قائد قوات الأمن الخاصة يشارك منسوبي دورة “الصاعقة” في تسلق قمة “جبل نهاية العالم”

15/02/2018
أخبار محلية
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