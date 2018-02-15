أحبط جمرك ميناء جدة الإسلامي محاولة تهريب كمية من الحبوب المخدرة، كانت مخبأة بطريقة محكمة داخل إرسالية فاكهة.
وأظهر مقطع فيديو للعملية لحظة الكشف عن الكمية الكبيرة من الحبوب المخدرة، والتي تم إخفاؤها بطريقة فنية محكمة داخل كراتين فواكه رمان وكمثرى.
وذكر موثق المقطع أن الكمية التي تم إحباطها من قبل رجال الجمارك، كانت قادمة من لبنان وسوريا، مبيناً أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.
شاهد.. إحباط تهريب حبوب مخدرة قادمة من #لبنان و #سوريا لـ #ميناء_جدة_الإسلامي
–#جدة #المخدرات #فيديو pic.twitter.com/98WGCCOBqJ
— صحيفة المدينة (@Almadinanews) ١٥ فبراير، ٢٠١٨