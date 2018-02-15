نشر الإعلامي وليد الفراج مقطعا أثناء زيارته لوالده ووالدته في الدمام، تحدث فيه مع والده الذي يشجع نادي النصر عن ديربي الرياض الأخير.
وأظهر المقطع الفراج مع والده، حيث تجاذبا أطراف الحديث حول مستوى النصر، مازحا مع الوالد بأن النصر أفلت من الهزيمة في المباراة الأخيرة، إلا أن والده يرى أن مستوى النصر هذه الأيام طيب للغاية.
ولم ينسَ الفراج تحية والدته التي كانت تجلس بجواره، معلقا على المقطع بتغريدة “لحظات جميلة مع والدي ووالدتي أغلى الغاليين في الدمام، أكشن اليوم في الشرقية، وغدا في جدة”.
وفق “أخبار 24”.