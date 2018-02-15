أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأمير عبدالعزيز بن بندر

أدّى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض عقب صلاة العصر اليوم (الخميس) صلاة الميت على الأمير عبدالعزيز بن بندر بن محمد بن عبدالعزيز.
وشارك في أداء الصلاة على الفقيد بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض، مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، والأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير تركي الفيصل.
كما شارك الصلاة على الجنازة الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز والأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، وإخوان الفقيد الأمراء (خالد، ومحمد، وفهد) وعدد من الأمراء وكبار المسؤولين، وجمع من المواطنين.وفق “أخبار 24”.