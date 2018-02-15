احتل وسم (هاشتاق) إعلان الهيئة العامة للرياضةعن إطلاق بطولة المملكة للبلوت على كأس الهيئة خلال الفترة من 4 – 8 أبريل 2018م، صدارة قائمة الوسوم الأكثر تداولا في المملكة والخامس على العالم.
وكتب تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة بعد إعلان الهيئة للبطولة تغريدة طريفة عبر حسابه في “تويتر”: “مطلوب خوي في البلوت.. بس حريف”، كما غرّد مغازلاً شركة الاتصالات السعودية STC برعاية البطولة قائلاً: “بطولة البلوت ترند أول في المملكة والخامس في العالم؟ stc هل فيه عرض ؟”.
وكانت الهيئة أفادت بأن جوائز البطولة ستصل إلى أكثر من مليون ريال، حيث خُصص مبلغ نصف مليون ريال للفائز بالمركز الأول، و250 ألف ريال لصاحب المركز الثاني، و150 ألف ريال لصاحب المركز الثالث، و100 ألف ريال لصاحب المركز الرابع.
وأشارت الهيئة كذلك إلى أن اللاعب السابق شويش الثنيان سيتولى إدارة البطولة التي ستقام بمركز “أبسك” للمعارض والمؤتمرات بمدينة الرياض، مشيرة إلى أن الموقع الرسمي للبطولة سيطلق يوم الأحد القادم، وسيستقبل الراغبين في التسجيل.وفق “أخبار 24”.