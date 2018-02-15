نفت وزارة الشؤون البلدية والقروية ما يتم تداوله بخصوص رسم إشغال الفنادق والشقق المفروشة والمنتجعات السياحية المضمَّنة في لائحة رسوم الخدمات البلدية، مؤكدة أن الرسم لا يتم تحصيله بأثر رجعي وإنما من تاريخ بدء التطبيق.
وأوضحت الوزارة أن التطبيق الذي بدأ من يوم أمس الموافق 28 / 5 / 1439، يُحسب بقيمة 5 % من قيمة إيجار الوحدة السكنية لمرافق الإيواء المصنفة فئتها بأربع نجوم أو أعلى أو خمس دلال، و2.5 % من قيمة إيجار الوحدة السكنية لمرافق الإيواء المصنفة فئتها بأقل من 4 نجوم أو أقل من 5 دلال أو مرافق الإيواء الغير مصنفة.
وأشارت الوزارة رداً على ما أشيع في بيان لها اليوم (الخميس) إلى أن البلدية أنشأت موقعا رسميا يتضمن آلية تطبيق الرسوم ومنصة تسجيل مرافق الإيواء والفوترة.
يُذكر أن رسم التحصيل على إشغال مرافق الإيواء، يُحتسب كنسبة مئوية من أجرة الوحدة السكنية عن كل ليلة يتم إشغالها، ويتم تحصيل الرسم من النزيل بإضافة الرسم إلى الفاتورة، ثم يقوم ممثل المنشأة بإدخال قيمة الوحدات للنزلاء من خلال نظام تحصيل الرسوم، وبعد ذلك تصدر الأمانة فاتورة بالمبلغ المستحق بشكل شهري، لتدفع من خلال نظام سداد.وفق “أخبار 24”.