تم عقد مجلس صلح بين علي عباد ضيف الله ومحمد صالح اليامي وقد انتهى مجلس الصلح بتنازل الطرفين عن بعضهما لوجه الله بدون قيد ولا شرط بحضور الشيخ عامر بن حزام بن معضد ال خرصان رئيس مركز الرفيعة بالخرج والشيخ عبدالعزيز بن عبدالله العقيلي الخالدي والشيخ بندر بن مطلق الدفين والشيخ سامي المطيري والشيخ جاسر اليامي .
وبهذه المناسبة رفع الشيخان ابن خرصان والعقيلي الشكر لله عزوجل ثم للقيادة الرشيدة بزعامة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله على دعهما لمجالس الصلح ، منوهين بهذه المناسبة بجهود اصحاب السمو الملكي الأمراء وزير الداخلية و أمير الرياض ونائب أمير الرياض سلمهم الله في مجالات الصلح .
كما شكر الشيخان ابن خرصان والعقيلي أطراف القضية وشيوخ وأعيان القبائل الحاضرين لهذا المجلس ، كما نوه الشيخان بجهود صحيفة الخرج الالكترونية برئاسة مديرها الإعلامي المتميز سعود الضحوك في تغطية مجالس الصلح .