افتتح محافظ الخرج الأستاذ مساعد بن عبدالله الماضي صباح اليوم الخميس ٢٠/٠٥/١٤٣٩هـ الموافق ٢٥/٠٢/٢٠١٨م ، المبنى الجديد للغرفة التجارية الصناعية بالخرج وكان في استقباله لدي وصوله رئيس مجلس إدارة غرفة الخرج المهندس شويمي بن عجيان آل كتاب ومحافظ الدلم الأستاذ ثامر بن عبدالله الشتوي وأعضاء مجلس الإدارة وعدد من رؤساء المراكز والدوائر الحكومية ورجال الإعمال والمال .
أقيم حفل خطابي بهذه المناسبة بدأ بالقران الكريم تلاه الشاب أنس السيف ثم كلمة المهندس شويمي بن عجيان آل كتاب رئيس مجلس الإدارة رحّب فيها بسعادة المحافظ وشكره على دعمه المستمر للغرفة كما رحب بضيوف الغرفة ، وقال إننا سعداء بتشريف الجميع لنا في الغرفة التي تعد صرحاً اقتصادياً يدعم مسيرة الاقتصاد الوطني لبلادنا ، ويمثل حلقة وصل بينه وبين محركات الاقتصاد ، وهي مئات من مختلف شركات ومؤسسات القطاع الخاص فــي المحافظة ، كما أنها تعمل كحلقة وصل بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص من خلال إبلاغ رجال الأعمال بالأنظمة والقرارات الحكومية والتعليمات ذات المساس بمشكلاتهم وقضاياهم وفي ختام كلمته دعا رجال الأعمال من أبناء المحافظة ممن أسس نشاطه التجاري والصناعي خارج المحافظة أن يلتفت لهذه البقعة الطيبة من وطنه بالاستثمار فيها بعد ذلك استعرض الأمين العام للغرفة البارز من انجازات وأنشطة غرفة تجارة وصناعة الخرج ثم تفضل محافظ الخرج بتكريم من كان له وقفه ودعم لهذا الصرح الشامخ .
في النهاية تسلم محافظ الخرج درعا تذكاري من رئيس مجلس الإدارة بعد ذلك دشن سعادته مبني الغرفة حيث قص الشريط وتجول داخل المبني علماً ان المبنى مكون من ٧ طوابق على أرض مساحتها 2500م ، وبعد ذلك استمع وشاهد والحضور الكريم على العرض المرئي المعد عن تدشين المبنى .