أعلنت إدارة نادي الأهلي مساء الأربعاء أنها تود أن تؤكد على أن النادي يمر بمرحلة متميزة ويعيش أفضل حالاته من حيث النتائج والمستويات محليا وآسيويا وذلك بفضل ما يجده من متابعة واهتمام من رجاله وأبناء المخلصين وجماهيره الوفية التي ساهمت وتساهم بصورة مستمرة فيما تحقق للناديوما يشهده من نتائج إلى جانب الدعم والرعاية الكبيرين من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ .
وأضافت إدارة الأهلي “نعد جماهيرنا بالاستمرار ومواصلة مشوار النجاح بحثا عن كل ما يسعدهم ويحقق للكيان مكانته، وفي هذا الإطار تستغرب إدارة الأهلي ما تم نشره حول فرقه أو إثارة فتنة بين أعضاء الشرف وتؤكد أنها ترفض مثل هذه الأحاديث ولا تقبل بها وستتخذ الإجراءات اللازمة لعدم تكرارها”.وفق “أخبار 24”.