عقد مدرب النصر كرونسلاف يورشيتش بجانب المدافع العماني سعد سهيل مؤتمراً صحفياً مساء اليوم الأربعاء وذلك للحديث عن مواجهة الباطن غداً ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري السعودي للمحترفين.
وبدأ كرونسلاف حديثه قائلاً: اللقاء مهم، واستعدادنا لكل المباريات واحد وخلال الأيام الماضية حضرنا الفريق بصورة جيدة وهدفنا الفوز.وأضاف: أسعى لأن يكون النصر هو المستحوذ والمسيطر والمتحكم دائماً.. أتطلع لأن يلعب النصر بأسلوب حديث وقوي ويستمر على هذه المنهجية طوال الـ 90 دقيقة وإن لم يمارس الضغط على الخصم فلا بد أن يكون هو المستحوذ على الكرة.مضيفاً: البديل الجاهز سيعوض غياب عدد من اللاعبين بداعي الإصابة وإيقاف الجبرين.. لدى النصر لاعبين واعدين من بينهم المهاجم فراس البريكان والكل سينال اهتمامي ومتابعتي.. محمد السهلاوي اسطورة حتى وإن هبط مستواه.. ولابد أن ندعمه حتى يعود كما كان، وهو يمر حالياً بمرحلة إعداد بعد الإصابة.
وأضاف: شاهدت الباطن.. لديهم مدرب جديد قد يأتي بطريقة لعب جديدة.. وغالبية الفرق تلعب بحماس كبير عندما تقابل النصر.. ونحن جاهزن تماماً للقاء.وختم حديثه: لدي الكثير من الافكار التي أتمنى عملها، وأعد الجماهير بأن ترى النصر يقدم مستويات متصاعدة من مباراة لأخرى.من جانبه قال اللاعب سعد سهيل: سنلعب أمام الباطن مواجهتين وتركيزنا حالياً على مباراة الغد والنقاط الثلاث وبعدها نفكر في لقاؤنا معهم ببطولة الكأس.
وأضاف: لست راضياً عن ما قدمت حتى الآن وأعد الإدارة والجماهير بأن ترى سعد بمستويات أفضل مما كان عليها في دوري الخليج.. أنا وزميلي عبدالرحمن العبيد سنعمل طوال المباراة على دعم الهجوم، وشاهدت اجزاء من مباراة الباطن أمام الهلال ونحن نحترمه وقادرين على تجاوزه وتحقيق الفوز.
وختم حديثه قائلاً: لدينا هدفين فيما تبقى من مباريات الموسم.. تحقيق كأس خادم الحرمين الشريفين والحصول على مركز متقدم بالدوري.وفق “أخبار 24”.