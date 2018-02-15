صورة توثّق لحظة وصول عاصفة رملية إلى محافظة وادي الدواسر في طريقها لمدن أخرى

نشر مُختص في شؤون الأرصاد صورة مُلتقطة بواسطة طائرة تُوثّق وصول عاصفة رملية شديدة إلى محافظة وادي الدواسر.
وأظهرت الصورة التي نشرها المُختص زياد الجهني، العاصفة وهي تضرب وادي الدواسر في مشهد مهيب.
وذكر الجهني أن موجة الغبار التي ضربت فجر أمس (الأربعاء) مدينة الرياض وصلت إلى وادي الدواسر في طريقها إلى بيشة والباحة والطائف ومكة والقنفذة مع استمرار العوالق الترابية على المدينة المنورة وما حولها.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البیئة، قد أعلنت أمس (الأربعاء)، استمرار التقلبات الجوية على معظم مناطق المملكة بداية من اليوم وحتى الإثنین المقبل، وسط توقعات بوجود رياح نشطة مثیرة للغبار والأتربة.وفق “أخبار 24”.