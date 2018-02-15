وافق رئیس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشیخ على إطلاق بطولة الرياضات الإلكترونیة والمزمع إقامتها بمركز “أبسك” للمعارض والمؤتمرات بمدينة الرياض.
وأوضحت الهيئة أن منافسات البطولة ستكون خلال الفترة من (1ـ 3) مارس المقبل، وذلك بالتنسیق مع الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونیة والذھنیة.
وبيّنت أن البطولة سيشارك فيها 1024 لاعباً ولاعبة من مختلف الفئات العمرية للمنافسة في بطولتي دوري “فیفا” و”لیغ أوف لینجیندر”، على أن تشهد المنافسات فعاليات بحضور جماهيري وعائلي.
ودعت اللجنة المنظمة للبطولة الراغبین في المشاركة في البطولات والمنافسة على حصد جوائزھا القیمة لسرعة التسجيل قبل غلق باب التسجیل عند انتھاء العدد المحدد من المشاركین.وفق “أخبار 24”.