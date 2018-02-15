أظهرت مقاطع فيديو وصور متداولة تركيب الجهات المعنية للوحات إرشادية جديدة تخص رفع السرعة المسموح بها في بعض الطرق إلى 140 كم في الساعة.
وبيّنت الصور والمقاطع التي التقطها بعض مرتادي الطرق، لوحات إرشادية مثبّتة على جانب بعض الطرق السريعة بين المدن الكبرى برفع السرعة إلى 140 كم في الساعة، تمهيداً للإعلان رسمياً عن ذلك.
يُشار إلى أن المتحدث باسم وزارة الداخلیة اللواء منصور التركي قد ألمح نهاية شهر نوفمبر الماضي إلى إمكانية رفع السرعات في بعض الطرق السريعة المؤھلة إلى 140 كم في الساعة، وذلك ضمن خطتها لتطوير وتحديث أنظمة المرور.
وفق “أخبار 24”.