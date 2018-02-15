طالبت عضو في مجلس الشورى بتطبيق التجنيد الإجباري على الشباب بالمملكة سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً.
واقترحت عضو المجلس إقبال درندري أن تكون فترة التجنيد ما بين ثلاثة أشهر إلى سنة، داعيةً إلى فرض الخدمة على مَن تجاوزوا 18 عاماً من الجنسين مع دفع مقابل مادي لهم.
ودعت درندري وفقاً لما أوردت “الحياة”، إلى البدء بالتجنيد أثناء الدراسة وتحديداً خلال الفترات المسائية؛ لتعويد الطلاب على الانضباط والقوانين العسكرية.
وأوضحت أن الهدف من مقترح تجنيد الفتيات هو إعدادهن لخدمة الوطن والدفاع عن أنفسهن حال حدوث أزمة أو حرب أو هجوم في أي منطقة، إلى جانب تعليمهن الانضباط والنشاط البدني والذهني، مشيرةً إلى إمكانية مدّ الخدمة للمتميزات منهن.
وكان نائب رئيس اللجنة الأمنية في المجلس اللواء عبدالهادي العمري قد أعلن مؤخراً رفض المجلس لتطبيق التجنيد الإجباري للشباب.