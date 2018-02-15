قدمت إدارة تعليم الرياض على لسان متحدثها اعتذاراً شفهياً عن تأخرها في إعلان تعليق الدراسة أمس الأربعاء؛ بسبب سوء الأحوال الجوية الذي شهده بعض مناطق المملكة.
وأرجع المتحدث باسم تعليم الرياض علي الغامدي، سبب تأخر إعلان تعليق الدراسة إلى وصول تنبيهات هيئة الأرصاد بسوء الأحوال الجوية متأخرة إليهم، مبدياً أسفه للطلاب وأولياء الأمور عن حالة الارتباك.
وقال الغامدي في مداخلة مع برنامج “الراصد” الذي يعرض على “الإخبارية”، إن تنبيهات هيئة الأرصاد وصلتهم عند الساعة (3:59) من صباح أمس، مشيراً إلى أنهم أصدروا قراراً رسمياً بتعليق الدراسة عند الساعة (5:00) صباحاً.
وكان المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، حسين القحطاني، قد قال في وقت سابق إنه كان على اتصال مع إدارة تعليم الرياض عند الساعة 11:00 من مساء يوم أول أمس (الثلاثاء) وأبلغهم بالحالة الجوية وبأن الرياح النشطة المثيرة للأتربة ستؤثر على مدينة الرياض.
يُشار إلى أن تأخر تعليم الرياض في إعلان تعليق الدراسة تسبب في دخول قرابة 1122 طالباً وطالبة إلى المستشفيات؛ بسبب تأثر حالاتهم الصحية بالأحوال الجوية.وفق “أخبار 24”.
فيديو | إدارة #تعليم_الرياض تعتذر عن الارتباك الذي سببه تأخر #تعليق_الدراسة وتوضح: مؤشر#الأرصاد وصل متأخراً .
@riyadh_edu #غبار_الرياض #الرياض pic.twitter.com/sJngR6bsvB
— الراصد (@alraasd) February 14, 2018