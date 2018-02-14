أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم (الأربعاء)، عدة قرارات، أبرزها غرامات وصلت 200 ألف ريال وإيقاف مدى الحياة لمسؤولين بأندية “النصر” و”الرائد”.
ومن نادي النصر، قررت اللجنة تغريم الأمين العام السابق سلمان القريني مبلغ 200 ألف ريال فضلًا عن حرمانه من المشاركة في أي نشاط كروي بالمملكة مدى الحياة، كما قررت تطبيق نفس العقوبة بحق مستشار رئيس النادي لشؤون الاحتراف خالد محمد أبو غرارة.
أما فيما يتعلق بنادي الرائد، فقررت اللجنة فرض غرامة مالية قدرها 200 ألف ريال وحرمان مدى الحياة من المشاركة في أي نشاط كروي بالمملكة بحق كل من: رئيس النادي سابقًا عبدالعزيز التويجري وسكرتير النادي أحمد عثمان الحسن.
كما غرّمت “الانضباط” مسؤول الاستثمار بنادي النصر فراج الشمري مبلغ 20 ألف ريال لدخوله المضمار خلال مباراة الهلال رغم عدم تسجيل اسمه في الكشف الرسمي، فضلًا عن تغريم النادي نفسه مبلغ 10 آلاف ريال لحصول 6 من لاعبي الفريق على 6 بطاقات صفراء خلال اللقاء.
وغرّمت مدرب نادي الهلال رامون دياز مبلغ 10 آلاف ريال، لعدم التزامه بارتداء البطاقة التعريفية الصادرة من رابطة دوري المحترفين خلال لقاء النصر، فيما غرًمت محرر الفيديو التقني بنادي التعاون جواو بينيدو مبلغ 20 ألف ريال، لتواجده في أرض الملعب أمام أُحد رغم عدم تسجيل اسمه في الكشف الرسمي.وفق “أخبار 24”.